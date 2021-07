Testowaliśmy Łódzki Rower Publiczny. Pierwsze rowery wyjadą na ulice Łodzi 31 lipca. Jak wyglądają rowery publiczne, czy są wygodne? ZDJĘCIA

Wiadomo już jak wyglądają pojazdy Łódzkiego Roweru Publicznego, które od sierpnia wyjadą na łódzkie drogi. Znany jest też harmonogram jego uruchamiania.

Łódzki Rower Publiczny. Jak wyglądają rowery?

Rowery ŁRP mają szarą ramę i czarne osłony kół, a także żółte naklejki z logo systemu. Wyposażone są w regulowane siodełka. Na sztycy można wybrać jedną z pozycji na odcinku aż 19 cm, co pozwala dostosować rowery do osób o różnym wzroście. Mają koła o średnicy 26 cali. W przedniej piaście każdego roweru ukryte jest dynamo, lampki dla bezpieczeństwa świecą się także po zatrzymaniu pojazdu. Na kierownicy znajduje się niewielki koszyk, przewożone przez nas bagaże możemy przycisnąć specjalną gumką. Każdy rower ma też sprężynkę pozwalająca przypiąć go podczas wypożyczenia. Z przodu znajdziemy lekko amortyzowany bolec, którym rower wprowadza się do stacji. Pokonywanie wzniesień i jazdę rowerem ułatwią trzy różne biegi. Zmienia się je manetką obrotową, która nie ma wystających elementów i trudniej ją uszkodzić.