TikTokerka zrobiła jajecznicę z trującymi grzybami i ją zjadła. Myślała, że to kurki. Jest reakcja Lasów Państwowych. Nagranie hitem sieci

Lisówki pomarańczowe zamiast kurek

Na Tiktoku pojawiło się nagranie, w którym TikTokerka Hanusia Wielka pokazuje, jak zbiera kurki potrzebne do przygotowania jajecznicy. Niestety zamiast kurek zebrała trujące lisówki, z których w dalszej części nagrania, przyrządziła jajecznicę i jak twierdzi zjadła ze smakiem.

Na koniec kobieta przestrzegła, by nie zbierać grzybów, jeżeli mamy co do nich jakiekolwiek wątpliwości.

ZOBACZ NAGRANIE