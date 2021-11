Tłoczniej w punktach szczepień w Łodzi i regionie. Szczepią się na koronawirusa i grypę. Niektórzy robią to jednocześnie!

Mieszkańcy Łódzkiego wracają do punktów szczepień. Po szczepionki na grypę i COVID-19

45-letnia pani Monika z Łodzi zapisała się na szczepienia przeciw grypie po raz pierwszy w życiu. Udało jej się umówić wizytę w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki dla siebie i swojej 70-letniej mamy na przyszły tydzień.

- Skoro szczepienie jest bezpłatne, to skorzystamy i się zaszczepimy – mówi.

Do tej pory bezpłatnie przeciw grypie zaszczepić się mogły wybrane grupy, m.in. seniorzy po 75. roku życia, nauczyciele, lekarze czy żołnierze. Teraz może to zrobić każdy. Jednak zainteresowanie jest duże i spora część szczepionek już się rozeszła. Na przykład w Miejskim Centrum Medycznym im. Jonschera w Łodzi do końca grudnia wszystkie terminy szczepień są zajęte. Punkt szczepień Fundacji Politechniki Łódzkiej czeka na dostawę, podobnie jak szpital wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim. - Trzeba się pytać – słyszymy na politechnice. Szczepionki ma do wydania Matka Polka, pacjenci mogą dzwonić i się zapisywać.