Tłok na parkingu dworca Łódź Widzew. "Uciekł mi pociąg, bo nie miałam gdzie zaparkować". Kierowcy skarżą się na brak miejsc

Parking przed dworcem Łódź Widzew. Trudno tu znaleźć wolne miejsce

Problem z zaparkowaniem na dworcu Łódź Widzew miała w ubiegłym tygodniu pani Małgorzata z Łodzi. W środę, 8 marca, przed godziną 9 rano planowała dojechać samochodem na dworzec i tam przesiąść się na pociąg do Warszawy, a wieczorem wrócić w ten sam sposób i odebrać samochód. To się nie udało.

- Dojechałam na dworzec, ale nie miałam gdzie zaparkować - opowiada pasażerka. - Może to z powodu opadów śniegu, ale na żadnym parkingu nie było miejsca, zastawione były też wszystkie uliczki pod sąsiednimi blokami - relacjonuje.

W czasie gdy pani Małgorzata krążyła po okolicy w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania, jej pociąg odjechał.

- W ten sposób straciłam około 100 zł - denerwuje się pasażerka. - Przepadł mi bilet, bo już nie zdążyłam go zwrócić, a do tego musiałam pojechać do stolicy samochodem i wrócić - opowiada.