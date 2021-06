Tłumy fanów odwiedzają grób Krzysztofa Krawczyka! Jak wygląda grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach? ZOBACZ ZDJĘCIA 14.06.2021

NOWE W 2021 roku ZUS inaczej rozlicza podatki! Zmiany dla emerytów i rencistów! Ważne zmiany dla emerytów i rencistów! ZOBACZ 14.05.2021

W 2021 roku ZUS inaczej rozlicza podatki! Zmiany dla emerytów i rencistów! Ważne zmiany dla emerytów i rencistów! Zmieniły się zasady rozliczania podatku dochodowego dla emerytów i rencistów. Od 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie już rozliczał świadczeniobiorców z nadpłaty podatku. Ograniczy się jedynie do rozliczenia niedopłaty. Skąd zmiana? Co to oznacza? Przeczytajcie!