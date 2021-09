Tłumy ludzi na odpuście u Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej ZDJĘCIA

Kapłan przyjechał tu między innymi z mieszkańcami wsi Wojcieszyn, nazywanej "Małym Sieradzem", w której mieszkają osadnicy lub ich potomkowie, którzy przybyli na te ziemie z powiatu sieradzkiego zaraz po zakończeniu II wojny światowej.W Charłupi Małej zostali kopię obrazu Matki Bożek Księżnej Sieradzkiej, który od niedawna znajduje się w świątyni w Wojcieszynie.

Najdłuższą drogę do Charłupi Małej przebyła pielgrzymka piesza, która wyruszyła z Wągłczewa i Zduńskiej Woli, do których dołączyli wierni z Męki. Przez wiele lat forsowali oni rzekę Wartę promem we wsi Dzigorzew. Od około roku prom jest jednak nieczynny, więc skorzystali z mostu kolejowego w Sieradzu. Wszyscy pątnicy, którzy dotarli na odpust udali się wpierw do świątyni, gdzie na kolanach ołtarz z cudami słynącym obrazem Matki Bożej Charłupskiej.

Odpust, to także najbarwniejsza w regionie asysta, w której przeważają stroje ludowe ziemi nadwarciańskiej. Nie zabrakło także delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych. Proboszczem w Charłupi Małej jest ks. prałat Grzegorz Drzewiecki.