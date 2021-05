Tłumy na pogrzebie pary motocyklistów, ofiar wypadku pod Aleksandrowem. Pogrzeb pary motocyklistów, którzy zginęli w wypadku

Pogrzeb miał miejsce w Aleksandrowie Łódzkim. Już przed południem na ulicach miasta pojawiły się policyjne patrole. Na aleksandrowski cmentarz zaczęły nadjeżdżać motocykle, które ustawiły się przed grobem w którym kilkadziesiąt minut później pochowano Beatę i Tomasza.

- Nie mogę uwierzyć, że doszło do takiego nieszczęścia! - mówił jeden z ich znajomych. - To spotkało tak dobrych, zawsze pomocnych ludzi. Mieszkali w Zgierzu, ale w Aleksandrowie wybudowali dom. Tak się z niego cieszyli.

Po mszy św. w cmentarnej kaplicy białe trumny z ciałami ofiar wypadku przeniesiono do grobu. Nieśli je motocykliści.

- Byli to wspaniali, niepowtarzalni ludzie – mówiła nad trumną Beaty i Andrzeja ich przyjaciółka. - Byli pełni chęci do życia. Mieli mnóstwo planów na przyszłość. Na tę bliższą i wybiegającą daleko w przód. Byli kochającymi rodzicami dla syna Dominika. Od najmłodszych lat zaszczepili w nim miłość do motoryzacji. Tomek twierdził, że w żyłach Dominika zamiast krwi płynie benzyna. Oni zawsze służyli pomocą, dobrym słowem. Mieli wokół siebie wielu przyjaciół i serdecznych ludzi. Kochali życie, kochali cały świat. Wyróżniał ich wieczny uśmiech i pasja do motocykli. Pasja, która odebrała im życie...