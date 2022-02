Tłusty czwartek 2022 - kiedy wypada? Kiedy obchodzimy tłusty czwartek w 2022 roku?

KIEDY WYPADA TŁUSTY CZWARTEKTłusty czwartek to święto ruchome. Z tego tez powodu co roku obchodzimy go w innym dniu. Tłusty czwartek, to ostatni czwartek przed Środą Popielcową, która to przypada 46 dni przed Wielkanocą. W 2022 roku tłusty czwartek obchodzimy 24 lutego. Środa Popielcowa wypada 2 marca, a Wielkanoc 17 kwietnia. Prosty przepis na faworki Naleśniki jak u babci!

