Tłusty czwartek 2022. Poznaj prosty przepis na domowe pączki. Kiedy jest tłusty czwartek? Jak zrobić w prosty sposób domowe pączki?

PROSTY PRZEPIS NA DOMOWE PĄCZKI

DOMOWE PĄCZKI - LISTA ZAKUPÓW

DOMOWE PĄCZKI - JAK PRZYGOTOWAĆ?

Wpierw musimy wyrobić ciasto drożdżowe. Będziemy do tego potrzebować: mąki, mleka, masła, jaj oraz żółtek i cukru, oraz oczywiście drożdży. Do całości dodajemy esencję migdałową, a także cukier wanilinowy. Wyrobione ciasto odstawiamy na 1-2 h (do wyrośnięcia). Gdy ciasto wyrośnie, zabieramy się za przygotowanie kształtu naszych pączków. Ciasto musimy przegnieść kilka razy, a następnie rozwałkować. Następnie wycinamy (np. za pomocą szklanki) nasze pączki. Na jedną z wyciętych części nakładamy marmoladę, druga przykrywamy i formujemy w kule. Nasze uformowane pączki zostawiamy do wyrośnięcia. W tym czasie możemy przygotować polewę z wody po cukrze pudrze z dodatkiem soku z cytryny oraz otartej skórki cytryny. Po wyrośnięciu ciasta, pączki smażymy na smalcu, w temperaturze ok. 175ºC. Gotowe pączki dekorujemy wcześniej przygotowaną polewą oraz dekorujemy kostkami kandyzowanej pomarańczy.