Tłusty czwartek: kto nie powinien jeść pączków? Komu zaszkodzą pączki? Te osoby nie powinny jeść pączków w tłusty czwartek! 16.02.2023

Kto nie może jeść pączków? Tłusty czwartek - czy pączki są zdrowe?

Niestety, jak się okazuje, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zjedzenie tego dnia dużej liczby pączków . Przekąska ta należy do wysokokalorycznych, zawierających wiele cukru. Należy również pamiętać, że pączek nasiąka tłuszczem, w którym się go piecze. W tłusty czwartek pączków nie powinny jeść osoby, które chorują na serce i trzustkę. Kto nie powinien jeść pączków nawet w tłusty czwartek? Sprawdź w galerii poniżej!

Jak wiadomo pączki do najzdrowszych przekąsek nie należą. Aby uzyskać miękkiego, złocistego pączka, ciasto drożdżowe smaży się na patelni, wykorzystując przy tym płynny lub półpłynny tłuszcz. Do smażenia używa się najczęściej olej rzepakowy, słonecznikowy czy ryżowy lub tłuszcze zwierzęce. W związku z tym z ilością pączków nie wolno przesadzać , ponieważ ich nadmiar może skutkować niestrawnością, zgagą, wzdęciem brzucha, dyskomfortem w okolicach wątroby, biegunką, a także pogorszeniem samopoczucia.

Ile maksymalnie można zjeść pączków?

Pączki zaliczają się do przekąsek wysokokalorycznych. Jeden pączek może zawierać nawet 300 kcal. Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne przeciętnego dorosłego mężczyzn to około 2500 kcal. Dzienne zapotrzebowanie dorosłej kobiety to z kolei ok. 2000 kcal.