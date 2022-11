TME ŁKH nie kapituluje. Hokeiści TME ŁKH wygrali za trzy punkty

W niedzielnym meczu w Toruniu końcówka była dramatyczna. Na początku trzeciej tercji bramkę zdobył Iwan Cyran i było już 6:1 dla łodzian, ale gospodarza doprowadzili do wyniku 6:5 w 58 minucie. Przez prawie dwie i pół minuty ŁKH bronił się w piątkę przeciwko szóstce rywali, którzy wycofali bramkarza, ale Elias Kyraeloe w łódzkiej bramce i jego koledzy w obronie nie popełnili już błędu. Sokoły to zespół z czołówki ligi - zajmuje piąte miejsce w tabeli.

Błysnął pierwszy atak łódzkiej drużyny: Kirił Kasianczuk i Władimir Pietrowski zdobyli po dwa gole, a obsługiwał ich Eduard Szybelbajn, który zaliczył cztery asysty. Pozostałe bramki zdobyli Nikita Łaptinow i Iwan Cyran.

W sobotę punkty też były w zasięgu łodzian, bo w 8 minucie gola strzelił Szybelbajn i aż do 53 minuty ŁKH prowadził. Stoczniowiec Gdańsk wygrał jednak 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

21-letni Eduard Szybelbajn, grający drugi sezon w Polsce hokeista z Omska na Syberii, to obecnie lider zespołu. Grał tylko w ośmiu meczach, bo dołączył do drużyny już po rozpoczęciu tegorocznych rozgrywek, ale jest na dziesiątym miejscu klasyfikacji kanadyjskiej I ligi, mając 10 bramek i 15 asyst. Ci, którzy mają lepszy dorobek od niego, rozegrali już po 16-18 meczów. 18-letni Kasianczuk, 20-letni Pietrowski i 18-letni Łaptinow to Ukraińcy, trenujący i grający w Łodzi już od kilku lat (wcześniej w zespołach młodzieżowych), podobnie jak 19-letni Rosjanin Cyran, też od dawna zadomowiony w Łodzi.

Niezagrożonym liderem I ligi jest Polonia Bytom, która ma 47 punktów (w ten weekend 5:3 z Podhalem i 5:4 z Niedźwiadkami po dogrywce) i wyprzedza SMS Katowice - 39 oraz Naprzód - 35. ŁKH ma 7 punktów i próbuje z ostatniej pozycji gonić znajdujące się przed nim rezerwy Tychów (11) i Jastrzębia (12). Najbliższy mecz - z 11 grudnia z Naprzodem w Łodzi