TME SMS - Czarni 1:1. Gol w 1 minucie, wyrównanie „stadiony świata”

Mecz zaczął się idealnie dla łodzianek. Już w 20 sekundzie Dominika Kopińska została sfaulowana w polu karnym i sędzia podyktowała jedenastkę. Pewnym strzałem prowadzenie dla podopiecznych trenera Marka Chojnackiego uzyskała Gabriela Grzybowska.

Zdobyty gol to była konsekwencja dużego pressingu ze strony łodzianek. Atakowały rywalki wysoko i zmuszały do popełnienia błędu. To przyniosło efekt w postaci gola.

Później dwa razy piłka otarła się o poprzeczkę bramki łodzianek, a w trzeciej sytuacji odbiła się od aluminium ratując Oliwię Szperkowską. Groźnie było też pod bramką Czarnych, gdy Anna Rędzia trafiła w słupek.

Pierwsza połowa stała na bardzo dobrym poziomie, a w 21 minucie obejrzeliśmy gola, który zostałby golem kolejki nawet w męskiej Lidze Mistrzów. Była zawodniczka Szkoły Mistrzostwa Sportowego Martyna Wiankowska minęła Katarzynę Konat i Gabriela Grzybowską i popisała się wspaniałym strzałem lewą nogą w okienko bramki SMS. Piękny gol w meczu na szczycie kobiet.

W drugiej połowie nie oglądaliśmy już tak dynamicznej walki. Wynik nie uległ zmianie, ale bliżej wygranej były łodzianki. Oddały cztery strzały celne na bramkę mistrzyń, a mistrzynie - tylko jeden na bramkę SMS i po tym jedynym strzale zdobyły gola. Podopieczne trenera Marka Chojnackiego strzelały w całym meczu 13 razy, rywalki - tylko dziewięć.

Szkoda, że piłka nie wpadła do bramki Czarnych po strzale zza pola karnego panującej w środku pola Ernestiny Abambili. Piłka minęła o centymetry słupek bramki gości.

Mecz oglądała z trybun stadionu SMS przy ul. Milionowej trenerka pierwszej reprezentacji kobiet Nina Patalon.