TME UKS SMS gra o Puchar Polski. Marek Chojnacki Trenerem Sezonu. Trzy piłkarki w Jedenastce

PZPN komplementuje łódzki zespół. Portal laczynaspilka.pl uznał Marka Chojnackiego Trenerem Sezonu. Na stronie PZPNczytamy: „Przed sezonem stracił ostoję defensywy Olgę Zubczyk, a zimą najlepszą strzelczynię Paulinę Filipczak. Klub nie zrobił transferów, szkoleniowiec musiał załatać dziury młodzieżą. Świetnie poukładał zespół, który nie był zależny od jednej zawodniczki, a rotacje nie odbijały się na jakości zespołu. Wiosną SMS bez swojej najlepszej snajperki strzelił nawet więcej goli niż jesienią”.

W Jedenastce Sezonu znalazły się: Katarzyna Konat, Klaudia Jedlińska i Adriana Achcińska.

O łódzkiej drużynie PZPN pisze: „Największym plusem zakończonego sezonu była jednak rewelacyjna forma TME UKS SMS Łódź, którego przed rozpoczęciem rozgrywek nie stawiano w roli faworyta do zdobycia medalu. Nieoczekiwanie to młodziutki zespół z Łodzi okazał się najgroźniejszym rywalem Czarnych w walce o tytuł. Udało się wypromować kolejne zawodniczki do reprezentacji Polski - Paulinę Filipczak, Klaudię Jedlińską, Wiktorię Zieniewicz, Oliwię Szperkowską czy Gabrielę Grzybowską.