TME UKS SMS Łódź zaczyna pasjonującą rozgrywkę o medal

W tym sezonie rywalizacja o medale mistrzostw Polski jest pasjonująca. Zdecydowanym faworytem do mistrzowskiego tytułu jest drużyna Czarnych Sosnowiec (50 punktów), o medale walczą także wicelider TME UKS SMS Łódź (45), trzeci w tabeli zespół Górnika Łęczna (42) i czwarty - Medyk Konin (41).

Do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki. Czarni grają ze Śląskiem Wrocław, GKS w Katowicach i KKP Bydgoszcz. To autostrada do złota.

Piłkarki TME UKS SMS Łódź mają drogę cierniową. Po meczu z Medykiem w Koninie zagrają w Łodzi z ROW Rybnik i w starciu gigantów z Górnikiem w Łęcznej. Medyk po meczu z łodziankami ma spotkanie w Krakowie z AZS i u siebie ze Śląskiem Wrocław. Wreszcie Górnik: gra teraz z ROW, wyjeżdża do Szczecina na mecz z Olimpią i kończy rozgrywki finałem z TME UKS SMS Łódź na swoim boisku.