NOWE Unia Europejska. Wkrótce auta spalinowe będą zakazane

"Obyś żył w ciekawych czasach" - to znane chińskie przysłowie, uważane przez niektórych za klątwę, pasuje nie tylko do naszego, pandemicznego czasu, ale zahaczając o motoryzację, do klątwy, która wisi nad napędem spalinowym.