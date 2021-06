To będzie rekordowy Poland Business Run – ponad 28 tys. biegaczy na liście startowej

W tym roku biegacze będą pomagać już po raz dziesiąty. W Poland Business Run weźmie udział aż 28 500 biegaczy. – To rekordowy wynik, który przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Zapisało się więcej uczestników niż w 2019 roku, kiedy biegaliśmy w formule tradycyjnej, ze startem i metą w dziewięciu największych polskich miastach. Wtedy było 27 200 biegaczy – przypomina Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run, organizator biegu. – Już teraz dziękujemy wszystkim biegaczom za tak liczne włączanie się w tę akcję. Nasze marzenie, by na 10. urodziny biegu wesprzeć 100 beneficjentów staje się naprawdę realne.

Marzenia o protezie

Zebrane z opłat startowych pieniądze pomagają potrzebującym z całej Polski. Dzięki biegaczom osoby z niepełnosprawnościami narządów ruchu mogą liczyć na profesjonalne i dopasowane protezy, rehabilitację, wsparcie fizjoterapeutów i psychologów. W regionie łódzkim pomoc dostaną na pewno Kuba Majchrzycki i Agnieszka Stanisławska. A tych osób będzie na pewno więcej. 13-letni Kuba urodził się bez ręki i potrzebuje protezy, który pozwoli mu realizować marzenia. Kuba pływa, jeździ na rowerze i próbuje sił w amp futbolu. Rozwija się, szybko rośnie, a protezę powinien mieć wymienianą co roku. W związku z tym, że nie ma wykształconego stawu łokciowego, wiąże się to z wysokimi kosztami. Kuba chciałby dostać protezę rękę, która się zgina. Dzięki biegaczom będzie to możliwe.

Agnieszka Stanisławska w wyniku wypadku komunikacyjnego przeszła amputację prawej nogi na wysokości uda. Nauczyła się żyć i funkcjonować z protezą, być samodzielną i niezależną. Sama stara się pomagać osobom starszym i mniej zaradnym życiowo. Przed wypadkiem uwielbiała aktywności fizyczne - gimnastykę, rower, koszykówka. Marzy o podróży w Alpy. Jednak realizacja marzenia wymaga rehabilitacji, a także nowej, bardziej zaawansowanej technologicznie protezy.