To była petarda impreza! Około 270 biegaczy nie tylko z łódzkiego. Cel szczytny ZDJĘCIA

Formuła biegu zakładała pokonanie jak największej liczby okrążeń stadionu przez pięcioosobowe drużyny w ciągu godziny, przy czym zawodnicy mogli dokonywać zmian w dowolnym momencie, ale tylko w specjalnej strefie.

- Wspaniała sprawa - mówił obecny na zawodach prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Trybuny pulsują, widać ogromne zaangażowanie biegaczy. Jestem dumny, że po raz kolejny w naszym mieście organizowana jest impreza ogólnopolska. My zawsze zapraszamy do Sieradza.

Fundacja PKO Banku Polskiego przekaże darowiznę na wsparcie psychiatrii i psychologii dziecięcej. Bedzie to minimalnie 50 tys. zł na każdą z 12 lokalizacji.

Warto dodać, że bieg ma wspaniałych ambasadorów w postaci tak znakomitych polskich sportowców jak Sofia Ennaoui, Joanna Jóżwik, Sebastian Chmara, Paweł Januszewski, Artur Partyka, Witold Roman. Podczas biegu w Sieradzu będzie się można spotkań z dwukrotnym medalistą olimpijskim w skoku wzwyż - Arturem Partyką.