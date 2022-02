To co dzieje się na Ukrainie, to kwestia pychy jednego szalonego człowieka

W parafiach na terenie Ukrainy pracują także bernardyni. Pozostaną dalej w tym kraju, czy też będą się ewakuować?

Od roku 2004 w Żytomierzu mamy swoją prowincji. W parafiach pracują nasi zakonnicy, czasem po dwóch lub trzech. Oni raczej nie mają potrzeby życia zakonnego, obsługują po kilkanaście parafii, jeżdżąc od jednej do drugiej. Są to jednak w większości Ukraińcy lub Polacy, którzy mieszkali w tym kraju. Studiowali natomiast w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie ma tematu, żeby ze względu na działania wojenne wyjechali z tego kraju.

W naszym kraju jest wielu Ukraińców, prawosławnych, grekokatolików. To dla nich ciężki czas.

To także chrześcijanie, tak jak my, a nie muzułmanie, którzy nas ryzają. Drzwi naszych kościołów są dla nich szeroko otwarte. Zapraszam zwłaszcza na Drogę Krzyżową, która jest w naszym kościele dzień w dzień podczas Wielkiego Postu. Rozpoczyna się o 16.30. Droga Krzyżowa to piękna modlitwa. Każda z 14 stacji jest niezwykle wymowna - niesie wiele wskazówek.