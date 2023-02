To czas Rycerzy Wiosny! Elita piłkarska czeka na ŁKS Łódź

Gospodarze starcia są liderem pierwszoligowej tabeli, natomiast przyjezdni plasują się na 11 miejscu. Niezwkle ważne jest żeby rozpocząć rundę wiosenną od wygranej. Zwycięstwo w meczu otwarcia, na dodatek przed własnymi kibicami oraz fanach w całym kraju, po potyczka transmitowana będzie przez Polsat Sport, może „ponieść” ełkaesiaków.

Niewykluczone, że kadrze gospodarzy pojawi się Serb Milan Spremo. To dlatego, że klub, jak zresztą poinformował na ekranie ŁKS TV dyrektor sportowy Janusz Dziedzic spłacił zaległości Samuelowi Corralowi i Antonio Dominguezowi. Dzięki temu będzie mógł rejestrować nowych piłkarzy. - Klub spłacił zobowiązania w stosunku do byłych zawodników - potwierdził Janusz Dziedzic. - Czekamy na oficjalną informację, że możemy działać na normalnych zasadach i rejestrować zawodników.

Dyrektor sportowy uciął także spekulacje co do Michała Trąbki, który od 1 lipca będzie zawodnikiem Stali Mielec, ale pojawiały się ostatnio głosy, że może szybciej przejść do tego klubu. – Michał Trąbka ma kontrakt z ŁKS do 30 czerwca - mówił. - Pracuje na treningach normalnie, jest w niezłej dyspozycji. Na ten moment nie istnieje temat Michała w kontekście szybszej przeprowadzki na Podkarpacie.

Piłkarz też zabrał głos. - Zostaję w ŁKS do lipca. Jestem zawodnikiem ŁKS i zrobię wszystko żeby zrobić awans, bo taki mamy cel. Będę dawał z siebie sto procent w każdym meczu. Nie będę nigdy odstawiał nogi.

