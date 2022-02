To jedzenie szkodzi psu. Nie karm tym psa, bo mu zaszkodzisz! Tych produktów Twój pies nie może jeść. Czego nie może jeść pies? 16.02.2022 Katarzyna Bil

Tych produktów Twój pies nie może jeść. Zobacz, czego pies nie może jeść! Pies to dla wielu z nas najlepszy przyjaciel. Codziennie troszczymy się o jego zdrowie i samopoczucie. Zwykle chcemy dla naszego czworonoga jak najlepiej, choć nieświadomie możemy wyrządzać mu krzywdę. Jednym z przewinień właścicieli psów jest karmienie ich tym co jemy. Karmienie psa ludzkim jedzeniem może doprowadzić do wielu chorób i schorzeń czworonoga, a w najgorszych przypadkach nawet do śmierci!