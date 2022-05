To już jest koniec i bardzo dobrze! Nieudany sezon ŁKS żegna w Katowicach

Miał być powrót ŁKS Łódź na ekstraklasowe boiska, a jest figa z makiem. Wprawdzie drużyna trenera Marcina Pogorzały ma jeszcze szczątkowe szanse na udział w barażach o elitę, ale nie łudźmy się nic z tego nie wyjdzie i prawdę mówiąc dobrze. Z formą jaką łodzianie prezentują obecnie kolejna kompromitacja gwarantowana. W niedzielę drużyna z alei Unii 2 pożegna sezon wyjazdowym starciem z GKSKatowice. Będzie to mecz drużyny, które zawiodły swoich fanów. Gospodarze spotkania także zapowiadali przed sezonem walkę o elitę, a co najwyżej mogą zając w tabeli końcowej ósme miejsce. Dla obu ekip będzie to więc spotkanie z gatunku tych, które muszą być rozegrane. Z tym, że dla wielu ełkaesiaków będzie to pożegnanie z zespołem. Odejść ma zagraniczny zaciąg poza Pirulo, który wiosnę miał znacznie gorszą niż jesień. Nowy ma być także trener i niewykluczone, że zostanie nim Dariusz Banasik z Łęczycy. Fani zespołu z alei Unii winą za niepowodzenia drużyny obarczyli w dużej mierze dyrektora sportowego Krzysztofa Przytułę. Oni wręcz żądają, żeby odszedł z klubu. Są zresztą tak zdeterminowani, że na wiaduktach w Łodzi wywiesili transparenty, na których w niezbyt cenzuralnych słowach apelują aby odszedł z klubu. Dyrektor sportowy ma ważny kontrakt z ŁKS do 2024 roku. ą

i liga

34. kolejka (ostatnia w sezonie): Mecze w niedziele (22 maja). Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała (wynik z rundy jesiennej 0:4), GKSKatowice - ŁKS Łódź (0:1), Stomil Olsztyn - Puszcza Niepołomice (2:0), Skra Częstochowa - GKSJastrzębie (1:0), GKSTychy - Korona Kielce (1:0), Odra Opole - Resovia (3:3), Górnik Polkowice - Miedź Legnica (1:3), Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz (1:3), Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec (2:3). Początek wszystkich spotkań o 12.40.