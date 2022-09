To już potwierdzone. Seminarium łowickie przeniesie się do Warszawy

Jak wyjaśnia rzecznik powodem zmian jest malejąca liczba powołań w diecezji łowickiej, oraz obowiązujący od października ubiegłego roku instrukcja „Droga formacji prezbiterów w Polsce” która wprowadza nowe zasady kształcenia księży.

W tym roku w diecezji łowickiej był jeden kandydat do seminarium. Został przekierowany już do Warszawy, żeby nie był na roku sam. Rok temu chętnych do nauki w seminarium nie było. W sumie w diecezji łowickiej jest siedmiu kleryków.