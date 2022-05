To koniec! Dyrektor sportowy opuszcza ŁKS Łódź. Klub czeka na licencję

Pojawią się na nich zapewne nowi piłkarze, ale wszystko wskazuje, że za ich pozyskaniem nie będzie już stał dyrektor sportowy Krzysztof Przytuła, który jest w klubie z alei Unii 2 od roku 2016, a jego misja zakończyć ma się 31 maja, tak przynajmniej napisał na Twitterze Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego. Rozwiązanie umowy ma natomiast nastąpić za porozumieniem stron.

W klubie z alei Unii 2 milczą jak zaklęci odnośnie tego tematu. - Nie komentujemy żadnych doniesień medialnych - twierdzi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - Proszę czekać na oficjalny komunikat.

Nieoficjalnie natomiast dowiedzieliśmy się, że misja Krzysztofa Przytuły w ŁKS dobiega rzeczywiście końca. To wiadomość na która czekają kibice łódzkiej drużyny. Od dawna ne jest im bowiem po drodze z dyrektorem sportowym. Ich zdaniem większość poczynionych przez niego ostatnio transferów, głównie zagranicznych, to niewypały. Niedawno zreszta fani rozwiesili w Łodzi transparenty na których w niezbyt wyszukanych słowach apelowali do władz klubu o „rozwód”. W końcu się doczekali. Na razie nie wiadomo, kto zajmie jego miejsce.

Z klubem z alei Unii 2 pożegnał się natomiast Samuel Corral, który w sezonie 2021/2022 wystąpił w 18 pierwszoligowych potyczkach, ale nie strzelił żadnego gola. Piłkarz zadebiutował w łódzkim klubie 9 lutego 2020 roku w meczu ekstraklasy z warszawską Legią (1:3). Do Łodzi przyszedł z hiszpańskiego CF Tavalera de la Reina. Kolejne odejścia z klubu są raczej pewne. Dziś natomiast okaże się, co z pierwszoligową licencją ŁKS. W klubie twierdzą, że nie powinno być z nią kłopotu, choć niewykluczają, że będzie udzielona, ale pod nadzorem. Naszym zdaniem nadzór finansowy jest raczej pewny. O licencję obawiają się natomiast działacze Skry Częstochowa, który cały poprzedni sezon grali na wyjeździe. Wtedy im to uszło, bo byli beniaminkiem. Ich obiekt miał być remontowany, ale prace jeszcze nie ruszyły. Gdyby licencji nie otrzymali, to miejsce klubu spod Jasnej Góry w I lidze zająłby Stomil Olsztyn, który uplasował się w tabeli końcowej na miejscu 16, czyli najwyższym z grupy spadkowej. Przejdźmy do trzecioligowych rezerw, które mają jeszcze pięć meczów na zakończenia sezonu. W najbliższą sobotę podopiecznych trenera Marcina Matysiaka czeka starcie na boisku przy ul. Minerskiej z Unią Skierniewice, w której gra Kamil Sabiłło, wicelider klasyfikacji skutecznych (18 goli).

iii liga (grupa 1.)

34. kolejka. Piątek (27 maja): Broń Radom - Błonianka Błonie (18), Mamry Giżycko - Jagiellonia IIBiałystok (17), Lechia Tomaszów Mazowiecki - KSKutno (18). Niedziela (28 maja): Wikielec - Wissa Szczuczyn (12), ŁKS II Łódź - Unia Skierniewice (11), Pelikan Łowicz - Polonia Warszawa (18), Pilica Białobrzegi - Świt Nowy Dwór Mazowiecki (13), Legia IIWarszawa - Ursus Warszawa (12), Znicz Biała Piska - Sokół Aleksandrów (16). Pauza: Legionovia Legionowo.