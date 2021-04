To koniec gierkówki. W jej 45. urodziny kierowcy wreszcie będą jeździć autostradą. Zakręci się komuś łza w oku oglądając archiwalne zdjęcia?

Gierkówka, ta popularna nazwa drogi pochodzi od osoby I sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Edwarda Gierka , była budowana od kwietnia 1973 roku. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 31 grudnia 1976 roku, ale – jak to w PRL-u bywało – władze partyjne rzuciły wojsko na ten odcinek budowania dobrobytu socjalistycznej ojczyzny i droga była gotowa niemal trzy miesiące wcześniej (11 października 1976 roku). Na cześć armii drodze nadano nazwę „Trasa Czynu Żołnierskiego”, a do historii przeszła jako gierkówka. A wystawiony żołnierzom pomnik został zdekomunizowany w 2018 roku .

Tak naprawdę gierkówka już nie istnieje. Został po niej jedynie ślad i wspomnienia. W województwie łódzkim od Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy biegnie po nim droga ekspresowa S8, a od Piotrkowa do granicy z województwem śląskim budowana jest na nim autostrada A1.

Edward Gierek było oczywiście główną postacią oficjalnego otwarcia pierwszej drogi szybkiego ruchu w Polsce. Ale w Częstochowie pojawili się też premier Piotr Jaroszewicz, minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski i minister komunikacji Tadeusz Bejm.

W dniu otwarcia droga miała 239 km. Od Piotrkowa do Częstochowy była przystosowana do prędkości 120 kilometrów na godzinę, ale na całej długości obowiązywało ograniczenie do 100 km/godz. I chociaż była to najważniejszą inwestycją tamtych czasów w Polsce, to...

– Mimo propagandy sukcesu władz PRL, iż droga posiada parametry autostradowe faktycznie miała wiele wad m.in. kolizyjne skrzyżowania, na których notorycznie dochodziło do wypadków. Złośliwi porównywali nawet, że ma tyle wspólnego z autostradą co bieżnia żużlowa z tartanową – można przeczytać na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).