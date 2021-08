To sukces o którym marzy każdy trener! Olimpijskie złoto!

Marzył pan kiedyś, że trenowany przez pana biegacz zostanie kiedyś mistrzem olimpijskim?

To bardzo wygórowane marzenie. Choć na pewno tego chciałby każdy trener. W kategorii biegowej mieć medalistę, na dodatek złotego to wielka sprawa. Ostatnim złotym polskim medalistą w biegach był Bronisław Malinowski, 41 lat temu! Wszystko przeszło najśmielsze oczekiwania. Ten bieg Kajetana Duszyńskiego oraz jego koleżanek i kolegów ze sztafety będę pamiętał do końca życia.

Ten złoty medal to niespodzianka?

Myślę, że po biegu eliminacyjnym apetyt zaczął rosnąć. Wszyscy nastawiali się na walkę o medal. Nikt nie przewidział, że końcówka rozegra się tak po myśli Kajetana.

Kajetan dziękował panu po zdobyciu złota, że kształtuje go pan nie tylko jako sportowca, ale też jako człowieka...

Można tak powiedzieć. Trenuje Kajetana sześć lat. Jeśli długo trenuje się zawodnika to na pewno trzeba mu przekazać pewne cechy. Tu to nastąpiło.



Jakim chłopakiem jest Kajetan?

To typ naukowca. Jest bardzo skrupulatny, szczery, prawy. Czasami to stwarza problemy, bo w sporcie nie zawsze jest wszystko białe jakby się wydawało. Na pewno to człowiek obdarzony talentem sportowym i naukowym. Jest bardzo zaangażowany w pracę doktorską, wcześniej był wzorcowym studentem Politechniki Łódzkiej. Biotechnologia nie jest łatwym kierunkiem. Można powiedzieć, że realizuje się w obu kierunkach.



Zdobył pierwszy medal dla Łodzi i województwa w letnich igrzyskach olimpijskich...

Zgadza się. Na pewno przeszedł do historii.



Trenuje pan inne talenty na miarę Kajetana?

Akurat wróciłem z Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Chłopcy wywalczyli złoty i srebrny medal w biegu na 400 metrów i złoty w sztafecie 4 x 400 metrów. Cała grupa wróciła z medalami Mistrzostw Polski.



Młodzi ludzie chcą trenować lekkoatletykę?

Jest o to trudno. Większe zainteresowanie jest zajęciami ogólnorozwojowymi dla 5-8-letnich dzieci. Rodzice chętnie przyjeżdżają na AZS. Zapisują córki, synów do różnych grup, by dzieci miały lepszą sprawność. Część z nich może będzie kontynuować karierę sportową.