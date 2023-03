To u dentysty zrobisz za darmo. Sprawdź, które zęby możesz leczyć w ramach NFZ. Oto świadczenia na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia 13.03

To u dentysty zrobisz za darmo. Jakie zabiegi są refundowane przez NFZ? Sprawdź!

Prywatna wizyta u dentysty nie należy do najtańszych rzeczy. Często płacąc z własnej kieszeni musimy przygotować się na koszt nawet w granicach 180 zł. Jednak jeżeli dolegliwości stają się poważniejsze, a leczenie kanałowe staje się koniecznością, łączna kwota leczenia może sięgnąć nawet kilku tysięcy. Zanim zdecydujemy się na prywatną wizytę u stomatologa, warto zapoznać się z listą zabiegów refundowanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aby skorzystać z zabiegów dentystycznych refundowanych przez NFZ, najpierw należy zapisać się do przychodni dentystycznej, która ma podpisaną umowę i współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia. Stomatolog, który ma kontrakt z NFZ, może przyjąć pacjenta bez skierowania. Jeśli do przychodni zgłosisz się z bólem zęba, masz prawo oczekiwać przyjęcia jeśli nie od razu, to jeszcze tego samego dnia.