To Walentynki, a nie Mikołajki. Prezenty siatkarek Grot Budowlanych. Zdjęcia

Pierwszy set meczu Grot Budowlanych przyniósł dużo emocji. Łodzianki przegrywały 19:22, ale potrafiły zdobyć pięć punktów z rzędu. Niestety, wtedy coś się zacięło i choć podopieczne trenera Jakuba Głuszaka prowadziły 24:22, to jednak cztery piłki z rzędu oddały rywalkom i przegrały seta 24:26. Coś niesamowitego. Siatkarki Grot Budowlanych zachowały się jakby pełniły rolę świętego Mikołaja. A przecież to Walentynki, a nie Mikołajki.

Z łodzianek zeszło powietrze i w drugim secie przegrywały 5:14. Szkoda, że w meczu siatkówki nie można rzucić ręcznika, jak w boksie.

W trzecim secie nasza nadzieja na wygranie meczu wróciła. Łodzianki wygrały do 19, a czwarty set był niezwykle emocjonujący. Gospodynie prowadziły 24:23, 25:24, później 28:27, ale podobnie jak w pierwszym secie, trzy z rzędu zdobyte punkty siatkarek gości dały im zwycięstwo.

To była piąta z rzędu przegrana Grot Budowlanych.

Tymczasem nowym szkoleniowcem #Volley Wrocław został były trener ŁKSCommercecon Michal Masek.

Grot Budowlani Łódź - BKSBielsko-Biała 1:3 (24:26, 15:25, 25:19, 28:30)

Grot Budowlani: Zuzanna Górecka 11, Weronika Centka 5, Ana Cleger 12, Monika Fedusio 7, Małgorzata Lisiak 8, Martyna Łazowska 5, Justyna Łysiak (l) oraz Paulina Damaske 18, Julia Szczurowska 3. Trener: Jakub Głuszak.

Inne mecze: Chemik Police – Radomka 3:1

Tabela Tauron Ligi

1.Developres Rzeszów 47 17-153-19

2. Chemik Police 44 14-448-17

3. Legionovia Legionowo 34 13-4 41-27

4.ŁKS Commercecon 31 10-6 36-25

5.Radomka Radom 29 9-937-32

6.Grot Budowlani Łódź 28 8-1036-32

7.BKS Bielsko-Biała 25 9-8 33-35

8.MKS Kalisz 23 7-10 32-38

9.UNI Opole 21 7-11 31-42

10.#VolleyWrocław 12 4-1320-44

11.Pałac Bydgoszcz 9 3-13 20-43

12.Joker Świecie 6 2-14 12-45

17.02:ŁKSCommercecon – UNIOpole (17.30)

20.02: Developres – Grot Budowlani (20.30)