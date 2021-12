Do rąk młodzieży trafił złoty medal olimpijski, była też okazja do zrobienia wspólnych zdjęć z mistrzem i zdobycia cennych autografów. A wszystko to w ramach akcji "Dotknij olimpijskiego medalu", organizowanej przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi we współpracy z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt wspiera Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.