Tomasz Rzymkowski - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Tomasz Rzymkowski?

wiek: 35

wykształcenie: wyższe

Tomasz Rzymkowski, polski polityk, prawnik i doktor nauk prawnych, urodzony w 1986 r. w Kutnie. Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Został doktorantem na tej samej uczelni. Ukończył także studia podyplomowe – europejskie studia samorządowe na KUL oraz rachunkowość w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Był kierownikiem biura senatorskiego Ryszarda Bendera. Pracował również jako urzędnik samorządowy w Lublinie. W 2015 r. otrzymał mandat poselski startując z listy Kukiz’15. Został przedstawicielem Sejmu w Krajowej Radzie Sądownictwa. W 2016 r. został wiceprzewodniczącym komisji śledczej ds. Amber Gold. W 2017 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej. W 2019 r. opuścił tą partię. W 2019 r. dołączył do PiS. W tym samym roku dostał się do Sejmu. W 2021 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz na pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Wszedł również w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Został odznaczony medalem “Pro Partia” przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Otrzymał również Orła Wprost za działania na rzecz edukacji domowej.