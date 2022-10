Tomaszów Mazowiecki: Kupili "węgiel", który okazał się zwykłymi kamieniami. Policja prowadzi postępowanie i ostrzega przed oszustami

Wiadomo, że oszust grasował m.in. w gminie Rokiciny, gdzie władze gminy ostrzegały przed nim mieszkańców.

- Oszust w białym busie ze skrzynią, podzieloną na trzy przegrody porusza się po terenie Gminy Rokiciny i oferuje sprzedaż węgla w atrakcyjnej cenie ok. 2000 zł za tonę. Według relacji osoby, która kupiła ten węgiel, okazał się on zwykłym kamieniem, nie nadającym się do spalenia. Wiemy, jak trudna jest sytuacja na rynku węgla i będą pojawiać się osoby, chcące tą sytuację wykorzystać. Prosimy wszystkich Mieszkańców o ostrożność, szczególnie osoby starsze, aby z rozwagą i rozsądkiem podchodzili do zakupu węgla - apelowały w mediach społecznościowych władze gminy do mieszkańców.