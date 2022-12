TOP 5 dyscyplin według wartości mediowej ekspozycji w telewizji

Z badań przeprowadzonych właśnie przez firmę Pentagon Resarch w TOP5dyscyplin sportowych według wartości mediowej ekspozycji w telewizji, w okresie od stycznia do października 2022 roku są: piłka nożna – wartość 2.191.556.334 zł, męska siatkówka - 1.971.393.882 zł, zimowe skoki narciarskie – 776.447.834 zł, siatkówka kobiet – 690.9378.853 zł i czarny sport, czyli żużel – 343.199.302. Dopiero później plasują się tenis, kolarstwo, lekkoatletyka, koszykówka, piłka ręczna i boks.

– Mnie bardzo cieszy, że z badań wynika także, że nasz mały klubik żużlowy we wszystkich kategoriach finansowych ma wzrost o około 100 procent, więc można powiedzieć, że nasza marka jest coraz bardziej rozpoznawalna – skomentował wyniki badań Witold Skrzydlewski, właściciel i główny sponsor żużlowej drużyny Orzeł Łódź. – Uważam, że dzisiaj warto sponsorować żużel. Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego dla KŻ Orzeł Łódź przez Instytut Monitorowania Mediów wartość reklamowa przekazów ukazujących się przy okazji Orła Łódź w 2022 roku to ponad 75 milionów zł. Informacje związane z naszym łódzkim klubem dotarły do ponad 100 milionów osób i w 99 procentach kojarzyły się pozytywnie bądź neutralnie. Chcemy wykorzystać wyniki tych badań oraz atmosferę wokół żużla, dlatego też przygotowaliśmy specjalne oferty reklamowe dla potencjalnych sponsorów naszego klubu.

Największym sponsorem dla Klubu Żużlowego Orzeł Łódź powinien być kibic. – Powtórzę jeszcze raz, że w tym roku od kibiców uzyskaliśmy około 700 tysięcy złotych – dodał Witold Skrzydlewski. – Są kluby, których wpływy z biletów za jeden mecz wynoszą 300 tysięcy złotych. Mamy piękny stadion, większość meczów wygrywamy, a jak przegrywamy to po ciekawych widowiskach. Wszystko robimy dla kibiców.

O łódzkim Orle od zawsze w środowisku żużlowym mówi się wyłącznie w samych superlatywach. Ostatnio do prezesa Witolda Skrzydlewskiego zadzwonił prezes innego klubu, który sugerował , by renegocjować obniżki kontraktów z żużlowcami.

– Chodzi o to, abym to ja był pierwszym, który te tematy porusza – mówi Witold Skrzydlewski. – Szybko odparłem, że prezesi powinni mieć okulary, czytać, jakie kontrakty podpisują, a wcześniej przemyśleć, czy będzie ich na to stać. Dzisiaj, mogę powiedzieć śmiało, że nie będziemy negocjować nowych umów z zawodnikami, oni nam zaufali i tak jak przez szesnaście lat ufają rodzinie Skrzydlewskich nie możemy ich zawieść. Nie będziemy tracić dobrego wizerunku tylko przez to, że jacyś prezesi przeszacowali swoje możliwości, podkupywali nam zawodników, a dzisiaj trzęsą portkami, bo w tym roku wszystko musi być udokumentowane.

Zawodnicy Orła mogą skupić się na treningach z Markiem Cieślakiem i Piotrem Świderskim. Przed nimi obóz przygotowawczy w naszym regionie, później pojadą w góry. Łódzka MotoArena musi być szybko gotowa, bo Mecz Narodów ma odbyć się przed sezonem. Można zaprosić klasowych zawodników. ą