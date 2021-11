TOP Women w e-biznesie. Ruszyła II edycja największego w Polsce społecznego programu edukacyjnego dla kobiet. Trwają zapisy uczestniczek

Zapisy do programu trwają do 15 stycznia 2022. Spośród wszystkich kandydatek kapituła programu zaprosi 200 kobiet, wybranych na podstawie wypełnionych zgłoszeń. Na przyszłe TOP Women w e-biznesie czekają sesje szkoleniowe prowadzone przez ekspertów - praktyków biznesu. Zajęcia rozpoczną się w lutym 2022 roku i będą się odbywać w piątkowe popołudnia oraz soboty w formule on-line.

Udział w programie jest bezpłatny

“Top Women w e-biznesie” to program bez ograniczeń: wieku, wykształcenia, dochodów czy miejsca zamieszkania. Adresowany do kobiet planujących przekwalifikowanie się, rozpoczęcie własnej działalności, zdobycie lub poszerzenie kompetencji w zakresie prowadzenia działalności online. Aplikować do programu mogą kobiety na różnym etapie drogi zawodowej poprzez wysłanie zgłoszenia przez stronę https://www.kobietyebiznesu.pl/topwomen2021-2022/

Pierwsza edycja programu TOP Women w e-biznesie okazała się sukcesem. Świadczą o tym opinie jego uczestniczek oraz czekające na otwarcie rekrutacji kolejne kobiety. Sukces I edycji programu dał organizatorkom impuls do jego kontynuacji.