Tragedia w Konopnicy pod Wieluniem. Z Warty wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny

Tragedia w Konopnicy pod Wieluniem. Strażacy wyłowili z rzeki ciało mężczyzny, którego szukali od godziny 21, kiedy to zaalarmowano ich, że w Warcie nie widać mężczyzny, który szukał tam ochłody od upałów. Zanim na miejsce dotarli płetwonurkowie z Sieradza, strażacy z okolicznych jednostek dokładnie przeczesali teren rzeki. Do akcji użyto łodzi ratunkowej, co pozwoliło na szybkie odnalezienie mężczyzny. Niestety reanimacja nie pomogła. Stwierdzono zgon mężczyzny.Dalej>>>

Daniel Sibiak