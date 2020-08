Transfery last minute w GKSBełchatów

Drużyna prowadzona przez trenera Marcina Węglewskiego zmierzy się w Łęcznej z Górnikiem (godz. 17), który jest beniaminkiem zaplecza PKOEkstraklasy. Będzie to, jak wyliczył rzecznik prasowy bełchatowskiego pierwszoligowca Michał Antczak, 24 w historii pojedynek obu drużyn o punkty w ekstraklasie, I i II lidze. Bilans tych potyczek jest korzystny dla bełchatowian, którzy wygrali 12 meczów. Dziewięć spotkań kończyło się podziałem punktów. Górnik wygrywał dwukrotnie. Bilans bramkowy to 39-13 dla drużyny z województwa łódzkiego. Po raz ostatni obie drużyny grały 9 marca 2019 roku w Bełchatowie. Był to mecz o punkty II ligi, a gospodarze triumfowali 2:0 (2:0) po golach Patryka Mularczyka i Emile Thiakane.

Tymczasem w Bełchatowie trwa kompletowanie kadry. W czwartek klub dopiął dwa transfery. Zawodnikiem GKS został więc 30-letni pomocnik WaldemarGancarczyk, który grał ostatnio w ekipie beniaminka II ligi Sokole Ostróda. Wcześniej reprezentował między innymi barwy pierwszoligowych klubów Stali Mielec oraz Stomilu Olsztyn. Z kolei Patryk Makuch (21 lat), który zaczynał piłkarską przygodę w UKSSMS Łódź był ostatnio w Miedzi Legnica. Zaliczył 29 meczów w I lidze, w których strzelił dwa gole. Grał także w meczu barażowym o PKO Ekstraklasę oraz dwóch spotkaniach Pucharu Polski.