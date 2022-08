Transfery ŁKS. Trener Kazimierz Moskal: Ktoś może odejść, ale też nowy może dołączyć

Trener Kazimierz Moskal: - Jeżeli trafi się nie lada gratka, w sensie nazwisko, które może nam pomóc, to wszyscy są zdania, że takiego kogoś trzeba pozyskać, ale nie ma ciśnienia. A czy ktoś może odejść? Od początku, jak tutaj przyszedłem jestem na to przygotowany. Jeśli ktoś się uprze i będzie bardzo chciał odejść, to sami widzicie na przykładzie tych najlepszych piłkarzy, że ciężko jest kogoś zatrzymać. Jeśli ktoś przyjdzie i położy konkretną ofertę i konkretne pieniądze za jakiegoś piłkarza, to trzeba go sprzedać, bo drugi raz taka oferta może się nie pojawić. Jestem przygotowany na to, że w każdej chwili ktoś może odejść, ale może też ktoś nowy dołączyć. Takich sygnałów nie ma. Ale to się może zmienić.