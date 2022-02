Transfery w Widzewie. Widzew chce obrońcę Lecha. Funkcja prezesa Widzewa za 2551 zł

Wciąż trwają niektóre licytacje charytatywne organizowane przez Klub i kibiców Widzewa Łódź w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do wylicytowania nadal jest dzień w fotelu prezesa Widzewa, którego aktualna wartość wynosi 2551 złotych.

Może uda się komuś przelicytować tę kwotę? Dzień w fotelu prezesa Mateusza Dróżdża wygląda ciekawie.

Tymczasem działacze nie ustają w poszukiwaniu wzmocnień. „Przegląd sportowy” informuje, że Widzew chce pozyskać Alana Czerwińskiego z Lecha Poznań. 29-letni obrońca zaliczył 115 meczów w ekstraklasie. Łukasz Grabowski, autor artykułu, dodaje również, że w Widzewie cały czas zastanawiają się nad ewentualnym zastępstwem dla Juliusza Letniowskiego.

Piłkarze Widzewa, którzy tworzą obecną kadrę po blisko piętnastogodzinnej podróży zakwaterowali się w Alanyi . Jak informuje widzew.com, podróż przebiegła bez większych problemów, a po drodze, inaczej niż przed rokiem, nie zaginął żaden bagaż, co w zespole przyjęto za dobrą wróżbę. Lot z lotniska Berlin Brandenburg do Antalyi również minął sprawnie, mimo silnych wiatrów nad tureckim portem lotniczym.

W Turcji Widzewiacy zostali przywitani przez deszczową pogodę i pochmurne niebo. Drużyna zapakowała się do podstawionego autokaru i wyruszyła trasą wzdłuż Riwiery Tureckiej, aż do punktu docelowego, czyli hotelu Goldcity Sport Complex. Łodzianie zameldowali się w ośrodku.

Na środę piłkarze mieli zaplanowane dwa treningi na naturalnych boiskach ulokowanych w pobliżu hotelu. Każdy dzień podczas zgrupowania będzie rozpoczynał się od aktywizacji na siłowni. W Turcji piłkarze Widzewa zagrają 12 lutego o godzinie 9 z drużyną Liwyj Bereh Kijów. O godzinie 14 zmierzą się z zespołem z Gruzji Gareji Sagarejo. 18 lutego w ostatnim sparingu zagra z ukraińskim klubem Ingulec Petrowe. Dzień później łodzianie wrócą do kraju.

Z listy płac Widzewa ubył kolejny zawodnik. Abdul Aziz Tetteh rozwiązał kontrakt z Widzewem Łódź za porozumieniem stron. Urodzony w Ghanie defensywny pomocnik w rundzie jesiennej bieżącego sezonu Tetteh wystąpił w barwach Widzewa Łódź w ośmiu spotkaniach Fortuna 1 Ligi. Po rundzie otrzymał od sztabu szkoleniowego wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. We wtorek 8 lutego Abdul Aziz Tetteh rozwiązał z Widzewem kontrakt za porozumieniem stron.

A zatem mamy porozumienie po niezrozumiałym transferze. To było nieporozumienie. ą