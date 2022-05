Transfery Widzewa. Będą nowi stoperzy w Widzewie. Starzy odchodzą z klubu

Decyzją pionu sportowego Widzewa, umowa z Krystianem Nowakiem nie zostanie przedłużona. Odchodzi drugi stoper, z konieczności ligę na tej pozycji kończył Marek Hanousek. Widzew staje przed koniecznością pozyskania stoperów. Wzmocnienia na tę pozycję i na pozycję napastnika są niezbędne.

28-letni Krystian Nowak - jak informuje widzew.com - wrócił do Widzewa w styczniu 2020 roku, kiedy łódzki Klub występował na poziomie II ligi. Dla Nowaka był to powrót do drużyny, w której wypłynął na szerokie piłkarskie wody, zadebiutował w Ekstraklasie oraz pełnił funkcję kapitana. Przez trzy lata gry defensor zaliczył w czerwono-biało-czerwonych barwach 50 spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym, 29 meczów w I lidze i 1 zawody w Pucharze Polski.

Po pięciu latach przerwy zawodnik wrócił do Klubu z al. Piłsudskiego, by pomóc drużynie awansować do I ligi, a następnie do Ekstraklasy. Mocno przeszkodziła w tym kontuzja, której Nowak doznał podczas zimowych przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2019/2020.