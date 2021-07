Transfery Widzewa. Na jakich pozycjach potrzeba wzmocnień Widzewa? Trener Janusz Niedźwiedź apeluje do kibiców

Na antenie radia Widzew.FM szkoleniowiec odniósł się też do pytań kibiców o priorytety przy kolejnych transferach nowych zawodników - pisze widzew.com. - Oczywiście, że widzimy potrzebę na takich pozycjach, jak szóstka, stoper, lewa obrona i napastnik. Od kiedy jesteśmy w Widzewie, cały czas działamy w celu wzmocnień na tych pozycjach. Wierzę, że to będą solidne wzmocnienia. Czasu jest mało, o czym wiedziałem przychodząc do Widzewa. Oraz o tym, że będą sytuacje, które nie zawsze będą układały się po naszej myśli - powiedział pierwszy trener zespołu RTS - mówi trener Janusz Niedźwiedź.

Teraz przed Widzewiakami ostatnie dwa tygodnie przygotowań do startu sezonu i meczu z Sandecją. Wczoraj i dzisiaj piłkarze otrzymali wolne od sztabu szkoleniowego, ale trenują indywidualnie. - Zawodnicy mieli 13 dni pracy bez wolnego. Niektórzy są zmęczeni, jak na przykład Marek Hanousek, mimo że to chłopak ze stali. Piłkarze mają więc teraz dwa dni wolnego, bo niektórzy dopiero wprowadzają się do Łodzi i nie widzieli się z rodziną. Mają teraz wszystko załatwić i od jutra myśleć już tylko o meczu z Sandecją - powiedział Janusz Niedźwiedź.