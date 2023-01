Transfery Widzewa. Norbert Dregier i Łukasz Włodarczyk zawodnikami Widzewa

Norbert Dregier to doświadczony rozgrywający dobrze znany kibicom futsalu. 31-letni zawodnik w przeszłości związany był m.in. z Gattą Zduńska Wola, a ostatnio występował w AZS UW Darkomp Wilanów. Fani Czerwono-biało-czerwonych z pewnością docenią także jego wszechstronność – oprócz gry w hali, Dregier występował także na trawie, i to zarówno w klasycznej, jedenastoosobowej formie, jak i w odmianie sześcioosobowej, w której we wrześniu 2022 roku wywalczył z reprezentacją Polski brązowy medal mistrzostw świata!

- Bardzo się cieszymy, że naszą drużynę zasilają tak doświadczeni i wszechstronni piłkarze, jak Norbert. Już teraz wiemy, że jego wkład w sportową jakość Widzewa będzie ogromny. To, że zawodnicy tej klasy jak on, Sława Kożemjaka czy Maks Pautiak przychodzą do nas, świadczy o tym, że jesteśmy postrzegani jako stabilny, dobrze zarządzany klub z atrakcyjnymi perspektywami na przyszłość. Myślę, że to, co pokazaliśmy w pierwszej części sezonu, jest tego potwierdzeniem – mówi Michał Chmielewski, sekretarz zarządu Widzewa Łódź Futsal.