Transfery Widzewa. Rośnie konkurencja w Widzewie. Jest nowy piłkarz Widzewa Łódź

Jak pisze widzew.com, 19-latek na początku lipca pojawił się na testach w łódzkiej drużynie i uczestniczył w treningach pod okiem trenera Janusza Niedźwiedzia. Pojechał z zespołem na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej i występował w rozgrywanych przez czerwono-biało-czerwonych sparingach. W ostatnim, przeciw Stali Rzeszów, zakończonym remisem 1:1, strzelił wyrównującego gola.

Kacper Karasek rozpoczynał przygodę z piłką w klubach ze Skierniewic: Widoku oraz Unii. Jeszcze jako junior spędził też cztery sezony w Escoli Varsovia. Sezon 2019/2020 był dla niego pierwszym w dorosłej piłce. Jako zawodnik Unii Skierniewice wystąpił wtedy w dwunastu meczach III ligi, w których strzelił 2 gole. W minionym sezonie, grając również w trzecioligowej Unii, zaliczył 33 występy i zdobył 5 bramek.

W środę młody napastnik podpisał z Widzewem trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. - W Widzewie jest wszystko, co potrzebne do rozwoju i gry. Chcę się jak najwięcej uczyć i cały czas podnosić swoje umiejętności pod okiem trenera Niedźwiedzia. A jeśli tylko dostanę od niego szansę gry, zrobię wszystko, by ją wykorzystać - powiedział Kacper Karasek tuż po zawarciu umowy, cytowany przez oficjalny portal klubu widzew.com.