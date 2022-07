Transfery Widzewa. Uśmiech nie schodził mi z twarzy - mówi nowy piłkarz Widzewa

- Jestem mega szczęśliwy, że jestem w Widzewie - powiedział Jakub Sypek. - Na boisku najlepiej czuję się z lewej lub z prawej strony. Nie ma to dla mnie specjalnej różnicy, byleby atakować. Najlepiej czuję się z przodu, tam gdzie są wolne przestrzenie, gdzie mam piłkę przy nodze i mam przeciwnika jeden na jeden. Lubię na balansie grać, to są moje najlepsze cechy.

Jakub Sypek podpisał kontrakt z Widzewem. Związał się z Widzewem Łódź trzyletnią umową. 21-latek rundę jesienną sezonu 2021/22 spędził na wypożyczeniu w Górniku Polkowice, w którym rozegrał 11 meczów i zdobył jedną bramkę. Wiosną natomiast występował na trzecioligowych boiskach, reprezentując barwy Zagłębia II - tutaj jego bilans wynosi 13 meczów oraz 5 goli i 7 asyst.

- Jest we mnie młodzieńcza fantazja i ją chcę pokazać - dodał Jakub Sypek. - Atmosfera na Widzewie. Jak zobaczyłem na żywo, co tutaj się dzieje, to ciarki nie mogły zejść ze skóry. Nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Dam całe serducho dla tego klubu.