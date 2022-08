Transfery Widzewa. Widzew pozyskał nowego piłkarza. Czy zagra dziś z Wisłą Płock?

Jak pisze widzew.com: Milos to wychowanek lokalnego zespołu NK Jadran, ale jeszcze jako junior przeniósł się do dużo bardziej znanego HNK Rijeka, w barwach którego zadebiutował w chorwackiej ekstraklasie. W ojczyźnie jednak zbyt długo nie zabawił, bo w wieku dwudziestu lat wyjechał do Włoch. Ze swojego macierzystego klubu był wypożyczany kolejno do AC Siena, Spezii Calcio i AC Perugii. Łącznie, na szczeblu Serie B zaliczył w tym okresie sześćdziesiąt sześć występów.

Następnie, obrońca wrócił do Chorwacji i grał w ekipie NK Istra 1961, z której latem 2017 roku został wytransferowany do portugalskiej Benfiki i błyskawicznie wypożyczony do Polski, konkretniej do Lechii Gdańsk. W drużynie znad morza wystąpił w czternastu spotkaniach w Ekstraklasie, po czym ponownie zameldował się na Półwyspie Iberyjskim, ale już nie w słynnym lizbońskim klubie, z którym rozwiązał kontrakt, lecz w CD Aves. W jego barwach, na najwyższym ligowym poziomie, pojawił się na murawie dwadzieścia jeden razy.