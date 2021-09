Trasy rowerowe w woj. łódzkim. Gdzie na weekend 25 - 26 września? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Trasy rowerowe po woj. łódzkim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. łódzkim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w woj. łódzkim ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w woj. łódzkim ma być od 14°C do 18°C. Nie powinno padać.

Początek trasy: Łask

Stopień trudności: 1

Dystans: 145,45 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 511 m

Suma zjazdów: 505 m

Michałoski poleca tę trasę rowerzystom

Popołudniowa wycieczka rowerowa do Tarnowa

Trasa rowerowa zaczyna się w Pińczowie i kieruje się do Opatowca.

Tam czeka na Was przeprawa promowa na rzece Wiśle.

Można podziwiać ujście Dunajca, gdzie Dunajec wpada do Wisły.

Cała przeprawa trwa około 20 minut.

Następnie trasa przebiega spokojną drogą.

Bardzo mały ruch samochodowy tam występuje.

Po drodze można zobaczyć ładny Rynek w podtarnowskim Żabnie.

Jeszcze tylko 20 km do celu.

W Tarnowie zaskoczył mnie piękny rynek z ratuszem.

Po godzinie w tak urokliwym miejscu musiałem wracać.

Cała trasa jest raczej płaska, więc nie sprawi problemów wytrwałym.