Trefl z Mariuszem Wlazłym nie zagroził PGE Skrze Bełchatów

W pierwszym secie bełchatowianie lepiej grali w ataku, także środkiem (Mateusz Bieniek miał w pierwszym secie 70 procent skuteczności), a ponadto skuteczniej blokowali.

Mariusz Wlazły walczył, jak w czasach, gdy był MVPmistrzostw świata, albo przez 17 lat gry na mistrzowskim poziomie w Bełchatowie. Ale nawet, gdyby Mariusz był w pełni formy, nie dałby rady dobrze dysponowanej całej drużynie PGESkry. Karol Kłos, Milad Ebadipour, Mateusz Bieniek, Aleksandar Atanasijević zabawiali się Treflem i wygrali drugiego seta do 13.

Gospodarze postawili się PGESkrze w trzeciej partii. Prowadzili 21:20. Trzy punkty z rzędu zdobył Milad Ebadipour i PGESkra wyszła na prowadzenie 23:21. Po zdobytym punkcie Mateusza Miki (23:22) trener Slobodan Kovac wziął czas. Po ataku Karola Kłosa bełchatowianie mieli piłkę meczową. Chwilę później Karol Kłos postawił kropkę nad „i”, mocnym asem serwisowym.

Kibice PGESkry Bełchatów, którzy licznie odwiedzili halę w Gdańsku mieli powody do zadowolenia.

Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle odnieśli dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie PlusLigi. Choć rywale z Zawiercia postawili im niezwykle ciężkie warunki w pierwszym secie, który zakończyła długa gra na przewagi, kędzierzynianie wygrali spotkanie w minimalnej liczbie partii. Dwie kolejne odsłony to była już jednostronna walka – informuje siatka.org.

GKS Katowice miał swoje problemy kadrowe w tym sezonie, teraz to jego rywal zagrał w osłabieniu, a największą stratą Jastrzębskiego Węgla był uraz Stephana Boyera. Mimo to jastrzębianie kontrolowali spotkanie od początku do końca i wygrali bez straty seta.

Skład drużyny Cuprum Lubin uzupełni doświadczony 30-letni atakujący Grzegorz Bociek. ą

Trefl Gdańsk – PGESkra Bełchatów 0:3 (18:25, 13:25, 22:25)

PGESkra: Milad Ebadipour 12, Mateusz Bieniek 7, Aleksander Atanasijevic 13, Dick Kooy 7, Karol Kłos 12, Grzegorz Łomacz 3, Kacper Piechocki (l) oraz Robert Täht 1. Trener: Slobodan Kovac.

Inne mecze: Ślepsk Malow Suwałki – Projekt Warszawa 1:3, Warta Zawiercie – Zaksa Kędzierzyn-Koźle 0:3, GKSKatowice – Jastrzębski Węgiel 0:3, Resovia Rzeszów – LUKLublin 1:3, AZSOlsztyn – Stal Nysa.

Tabela PlusLigi

1.Zaksa Kędzierzyn2810-030-5

2.Jastrzębski Węgiel237-325-11

3. Projekt Warszawa217-323-15

4.Warta Zawiercie 197-221-13

5.AZS Olsztyn186-220-8

6.PGE Skra Bełchatów176-323-16

7.Resovia Rzeszów134-516-16

8.LUK Lublin114-516-20

9.GKS Katowice104-514-20

10.Cuprum Lubin82-612-19

11.Trefl Gdańsk 72-710-21

12.Ślepsk Suwałki62-79-22

13.Czarni Radom62-67-20

14.Stal Nysa20-97-27

4.12: PGESkra Bełchatów – Ślepsk Malow Suwałki (17.30).