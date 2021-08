Trener Janusz Niedźwiedź dziękuje mamie i kobiecie swojego życia. Szczególny mecz dla trenerów Widzewa i... Górnika

Związki obu drużyn w ostatnim czasie są bardzo ścisłe z uwagi na osoby trenerów. Latem 2020 roku trener Górnika Polkowice Enkeleid Dobi przeszedł do Widzewa Łódź, a jego miejsce zajął Janusz Niedźwiedź. Rok później nastąpiła kolejna zmiana niczym w weselnej zabawie, kto usiądzie na wolnym krześle. Enkeleid Dobi odszedł z Widzewa, a jego miejsce zajął Janusz Niedźwiedź i radzi sobie doskonale. Teraz trenerem polkowiczan jest Paweł Barylski.

Czy jemu też pisane jest rychłe objęcie funkcji trenera Widzewa? Może o tym jeszcze nikt nie myśli, ale przecież może kiedyś podążyć drogą Enkeleida Dobiego i Janusza Niedźwiedzia. Trzeba tylko wspaść w oko działaczom łódzkiego klubu, a gdzie lepiej to zrobić, jeśli nie podczas bezpośredniego meczu na Widzewie?

W każdym razie dla obu trenerów mecz sobotni ma szczególne znaczenie. Dla trenera Janusza Niedźwiedzia – sentymentalne, dla Pawła Barylskiego – przyszłościowe... Kto będzie górą?

Trener Janusz Niedźwiedź przeżył piękne chwile w Górniku Polkowice. Wywalczył z tą drużyną awans do pierwszej ligi. Po meczu ze Zniczem Pruszków, który decydował o tym sukcesie, ówczesny szkoleniowiec Górnika dziękował i gratulował piłkarzom i współpracownikom ze sztabu szkoleniowego, ale nie zapomniał o życzeniach dla mam (mecz był rozgrywany 26 maja). – Chciałbym złożyć życzenia wszystkim mamom, lepszego prezentu nie mogliśmy wam zrobić, szczególnie mojej, która ogląda każdy mecz – mówił w maju tego roku trener Janusz Niedźwiedź. – Na konie chciałbym podziękować kobiecie mojego życia, która dzisiaj nie mogła być z nami, oglądała mecz w telewizji. To dzięki niej jestem w tym miejscu i jej zawdzięczam ten wielki sukces.