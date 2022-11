Trener ŁKS byłby zadowolny, gdyby Pirulo odszedł do elity

Kazimierz Moskal, szkoleniowiec łodzian stwierdził w programie „Piłka meczowa”, emitowanym w łódzkiej telewizji Toya, że jeśli Pirulo dostałby propozycję z z klubu ekstraklasy, to byłbym zadowolony z tego względu. - Choćby dlatego, że w jakimś procencie przyczyniłem się do tego, że podniósł się poziom jego gry - mówił. - To zawodnik, który ma dużą wartość dla drużyny. Pirulo może dać nam wiele na wiosnę. Na razie nie mam żadnych informacji na temat ewentualnych ofert dla niego. Nie chcielibyśmy żeby zawodnicy odchodzili z klubu. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i na wiosnę czeka nas ciężki bój o awans do ekstraklasy.Chcielibyśmy obecną kadrę utrzymać, a jeśli finanse klubu pozwolą, to sprowadzić dwóch lub trzech zawodników.

Szkoleniowiec przyznał, że do każdej formacji, oprócz obsady bramki, przydałby się nowy piłkarz. Nie było jednak dotychczas rozmów o konkretach, bo nie spotkał się z prezesem ŁKS i dyrektorem sportowym.