Trener ŁKS Commercecon Alessandro Chiappini przed meczem na szczycie TauronLigi

Szkoleniowiec ŁKS Alessandro Chiappini ze spokojem podchodzi do tego spotkania z Developresem, choć podkreśla, że pokaże ono w jakim miejscu są teraz oba zespoły. - To jest normalny mecz. Rzecz polega na tym, że łatwo nam jest wtedy, kiedy pewne rzeczy robimy naprawdę dobrze. Czasem wynik nie mówi całej prawdy. Powtarzam często drużynie, że sprawy idą dobrze dlatego, że robimy świetne rzeczy i to staramy się robić w codziennym treningu. Jesteśmy ciekawi meczu z Rzeszowem, bo chcemy się sprawdzić na tle drużyny, która jest kompletna. Bardzo szanuję to, co zrobiliśmy do tej pory, ale ten mecz będzie dla nas testem. Najpierw gramy z Developresem, później zaczynamy Ligę Mistrzyń. Przed nami trudny okres, ale chcemy do niego podejść tak, jak do tej pory – bardzo skupieni i z dobrym nastawieniem, bo to jest podstawa.