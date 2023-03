Trener ŁKS Kazimierz Moskal i obrońca ŁKS Adam Marciniak ambasadorami niezwykłej akcji

– Pierwsze edycje Run for Help to kwota 300 523 zł, która zabezpieczyła roczną pomoc terapeutyczna dla 62 dzieci będących ofiarami przestępstw. To ponad 2976 godzin pracy psychologów i psychiatrów. Fundacja Słonie na Balkonie otacza opieką ponad trzysta dzieci w skali roku. Niezmiennie wpisowe za udział w biegu to dla naszych podopiecznych kawałek zdrowia psychicznego i nadziei na szczęśliwsze jutro. Całość zebranych pieniędzy przeznaczymy na psychoterapię dzieci po traumie w Fundacji – wyjaśnia Michał Żak z łódzkiej fundacji.