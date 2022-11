Trener ŁKS Kazimierz Moskal przed meczem z Odrą wspomina Igora Sypniewskiego. Grał razem z nim

- Miałem okazję poznać Igora w Wiśle, graliśmy przez krótki okres razem - mówił trener ŁKS Kazimierz Moskal. - Wielki talent. Ale cóż, jego życie nie potoczyło się tak, jakby sobie wybrażał. Jeśli się zna człowieka, a odchodzi w tak młodym wieku, jest to przygnębiające.

Kazimierz Moskal i Igor Sypniewski rozegrali razem 6 meczów w barwach Wisły Kraków wiosną 2002 roku.

O meczu z Odrą trener Moskal mówił: - Jedziemy do Opola z nastawieniem, żeby wygrać, ale Odra ma taki sam cel. Niedawno zmienili trenera, ten zespół przechodzi małe zmiany. Nie wiem, czy jesteśmy faworytem. Mecze wyjazdowe do pewnego momentu zawsze były trudne i wyrównane. W naszej lidze mało jest meczów z przekonywującymi wygranymi drużyn. Ja bym chciał, aby mój zespół w dwóch ostatnich meczach był skoncentrowany i zdobył punkty. Etap budowy naszej drużyny jeszcze trwa.