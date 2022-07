Trener ŁKS Kazimierz Moskal przepytał dziennikarzy i mówił o Lewandowskim w Barcelonie

Trener łodzian z całą drużyną zasiadł na trybunach Stadionu Króla na meczu Ligi Mistrzyń.

- Ja jestem ciekaw, jakie są wrażenia panów dziennikarzy. Ktoś był? - zaskoczył szkoleniowiec ŁKS. - Szczerze mówiąc było fajnie, atmosfera, Liga Mistrzów, ale dla atrakcyjności Dynamo Kijów nie oddało celnego strzału. Nie byliśmy tym sfrustrowani?

Czy trener uważa, że czwórka nowych piłkarzy ma potencjał?

- Oczywiście, że tak. Nie postawiłbym wszystkich pieniędzy, że Robert Lewandowski w debiucie w Barcelonie strzeli od razu kilka bramek. Nie wiadomo, jak się zaaklimatyzuje, chociaż jest to zawodnik światowej klasy. Jak jeszcze ja grałem w piłkę Maciej Żurawski przychodził z Lecha do Wisły jako gwiazda, a półtora roku miał kłopot, by znaleźć się w pierwszej jedenastce. Wracając do naszych nowych graczy. Tak, mają potencjał, ale żeby to wydobyć, to inna sprawa. Nie będą zdradzał, który z nowych piłkarzy zagra w Tychach.